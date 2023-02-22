Kılıçdaroğlu’ndan depreme özel yasal düzenleme çağrısı

Afet bölgesini üçüncü kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu depremle ilgili özel bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Böyle bir düzenleme olursa biz CHP olarak destek veririz” dedi. Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki sorunları da tek tek sıraladı.

Can ÇAPAR

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Deprem bölgesine üçüncü kez giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki Abdullah Cömert parkındaki merkezde ilk olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Tesislerin kullanılamaz hale gelmiş olması Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı en büyük sorun. Diğer belediyelerin katkısı ile bu sorun da aşılacak.

*Bundan sonraki aşama artık doğrudan barınma, beslenme, iş gibi temel sorunların çözümü olacak. O konuda da büyükşehir belediye başkanlarımız, kentin yeniden organize edilmesi, yeniden düzenlenmesi konusunda çaba harcıyor.

*Başarılı olmamak için bir neden yok. Yeter ki çalışalım.

“BURAYA MUTLAKA GÖNDERSİN”

Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerine seslenerek, “Tunç Bey'e söyleyin nerede bir çadır bulursa mutlaka buraya göndersin” diye konuştu.

İMAMOĞLU: HİZMETİN SÜRMESİNİ SAĞLAMA GÖREVİ BİZLERE VERİLDİ

Kılıçdaroğlu daha sonra İstanbul ve Tekirdağ büyükşehir belediyelerinin koordinasyonu sağladığı merkezde kapsamlı bir brifing aldı.

Bilgilendirmenin ardından İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın, Ankara ve Hatay büyükşehir belediye başkanları ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi.

Brifingin ardından ilk sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu, “Hatay'da ilçeler üzerinden hizmetin sürdürülebilirliğini sağlama görevi bize verildi. Yoğun şekilde çalışmalara başladık. Artık kurtarma süreçleri toparlandı. Şimdi kalan insanlarımızın barınma, güvenlik, giyim kuşam sorunlarını gidermek, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak öncelikli meselemiz oldu” diye konuştu.

'13 BİN ÇADIR SAĞLANDI'

CHP'li belediyelerin Hatay'da günlük 100 bin yemek sunma kapasitesine sahip olduğunu belirten İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bir çok alanda; bu saatten sonra çadır ve barınma meselesi önemli bir başlık.

*Kamuoyu bilmelidir ki; böyle büyük bir afette ne Hatay Büyükşehir Belediyesinin ne de bizim gibi belediyelerin temel sorunudur.

* Sadece Hatay'da, belediyelerimizin katkısı ile 13 binin üzerinde çadır imkânı sağlandı. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız sürüyor.

“ENKAZIN TAŞINMASI KONUSU ÖNEMLİ”

* Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı olarak bazı hususlara değinmek zorundayız. Kentin yeniden planlanmasına yönelik teknik kabiliyetimizin onlara sunulması ile ilgili olarak yarın Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne sunumlar yapacağız.

* Tarihi ve kültürel varlıkların hem korunması hem yenilenmesi gerekiyor. Restorasyon ve güçlendirme işlemlerinin en sağlıklı şekilde yapılması için nasıl katkı koyarız bütün bunları yarın Hatay belediyemizle paylaşacağız.

*Enkazların nakli konusu mühim bir konudur. Çevre ve insani kaygılarımız vardır. Dağınık şekilde, belediye araçlarla yapılmasını mümkün görmüyoruz. Bu konuda düşüncelerimiz var.

*Bu konudaki kaygılarımızı da paylaşıp teknik düşüncemizi organize edeceğiz. Bütün bu hassas konuların hepsinde fikrimiz vardır.

*Deneyimimiz var, bilgimiz var, donanımız var. Tüm bunları Hatay'a taşıyarak hem meselenin bir parçası olmak hem de başta Hatay olmak üzere diğer şehirlerimize de katkı sunacak altlıklar oluşturma çabası içindeyiz.

*Bölgede uzun zamana ihtiyaç var. Sabırla, en azından kaybettiklerimizin anısına bambaşka bir Hatay'ı inşa etmeyi başarabilmeliyiz.

*Yapılaşmayı insanların hem vizyonuna, hem sosyal yaşamına, hem kültürüne saygı duyan hem de çeşitliliğine katkı sunan şekilde var etmeyi başarabilmeliyiz.

SAVAŞ: İLK GÜNLER YALNIZDIK

Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş ise tüm kentlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi;

“Hatay ve diğer illerimiz 17 gündür büyük bir acıyla karşı karşıya… Üçüncü günün başından itibarin Dünya'nın her tarafından yardım gelmeye başladı. İlk günler yalnızdık. Telekomünikasyon konusunda problemlerimiz vardı. Gün geçtikçe yaralarımız sarılıyor. Hatay'ın gelecek adına atılacak çok adımlar var. Genel başkanımız üçüncü defadır burada. Devletimizin bir çok kurum ve kuruluşu ilk günden beri Hatay'a destek verdi. Bu sıkıntıyı illerin tek başına aşma şansı yok. Hem ekonomik, hem teknik hem fiziki anlamda tüm illerin desteğine ihtiyaç var.”

“BELEDİYE AYRIMI YAPMADI, HEPSİNİ TEBRİK ETTİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Büyük bir yıkımın olduğunu hem okuduk, hem izledik hem de yaşadık. Bu yıkımın bir şekilde telafi edilmesi, yaraların sarılması lazım. Depremi ilk duyduğum anda tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza hemen harekete geçmelerini söyledim. Onlar da ilk saatlerden itibaren geldiler ve yaraları sarmaya çalıştılar. Enkazdan vatandaşları kurtarmaya çalıştılar. Emek harcayan, bu soğukta yatmadan acaba bir kişiyi daha nasıl kurtarabilirim diye emek harcayan tüm arkadaşlarımı, sadece CHP'li değil bütün belediyeleri kutluyorum. Verdiğiniz çaba son derece değerli” diye konuştu.

'17 GÜNDE ÇADIR SORUNUNU ÇÖZEMİYORSAK…'

Sahadaki tespitlerini ve depremzedelerle yaptığı görüşmeleri aktaran Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*17'nci günde hala pek çok sorunun olduğunu görüyorum. Birinci sorun çadır konusu. 17 günde çadır sorununu çözemiyorsak bu ülkenin çok ciddi bir sorunu var demektir.

*Normalde Kızılay'ın AFAD'ın çadır stoklarının olması gerekirdi. Çadır stokumuz yoksa bir sorumuz var demektir. Vatandaş gittiğim her yerde çadır istiyor.

* Vatandaşın bu talebi haklı görüyorum. Kim çadır üretiyorsa fiyatı ne olursa olsun satın alacağız diyoruz. Maalesef arzu ettiğimiz oranda çadır bulmakta zorlanıyoruz.

*Bazı belediyelerimiz yurt dışından getirtmeye çaba harcıyor, geldiğinde dağıtacağız.

‘DEPREMLE İLGİLİ ÖZEL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR'

* Hatay'ın yeniden inşa edilmesi lazım. İnşa sürecini Hatay'ın kültürünü, tarihini, doğasını yaşatarak yürütmemiz lazım. Depreme dayanıklı binalar yapalım ama kentin kadir kültürünü koruyalım.

* Hatay'la ilgili bir planlama yapacaksanız tarihçileri, üniversite hocalarını çağıracaksınız. Hatay'ın tarihi eserlerini gelecek kuşaklara aktaracak şekilde yeniden inşa edeceksiniz.

* Hatay belediye başkanı ile konuşurken söylemişti. Depremle ilgili özel bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Böyle bir düzenleme olursa biz CHP olarak destek veririz. Yeter ki; var olan sorunları akılla bilimle çözmüş olalım.

* Çadır sorununu çözdükten sonra su ile ilgili sorunlar var. Temiz su sorunun çözülmesi lazım. Büyükşehir belediyeleri zaten bu konuda çaba gösteriyor. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

* Siyaset kurumu doğacak olan sorunu önceden görüp bunun önlemini alabilseydi en azından kayıplarımız çok daha az olabilirdi. Çok daha sağlıklı planlama yapabilirdik. Umarız bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Böyle bir doğal afet olursa da hepimizin hazırlıklı olması gerekir.

* Depremi yaşayan 10 şehirdeki kardeşlerimin şunu bilmesini isterim. Biz son sorun giderilinceye kadar bu işin takipçisi olacağız.

* Var olan sorunlar çözülür. Çözülmeyecek sorun yoktur ama zamana karşı yarışmamız lazım.

“YÜRÜTME ÇOK DAHA HIZLI OLMALI”

* Yarın sıcaklar başladığında daha farklı sorunlarla karşılaşabiliriz. Yürütme organının yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok daha hızlı ve aktif olması lazım. Hızlı ve aktif olamazsa sorunlar büyür.

* Endişelerimin ötesinde hızlı ve aktif olma şansının olmadığını da görüyorum.

*Depremden sonra büyük koordinasyonsuzluk yaşadığımız görüyorum. Bu ders olur mu? Umarım olur. Devlet sağlıklı bir şekilde harekete geçer ve sorunları çözülür.

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