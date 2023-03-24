Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken mesaj: Resim her geçen gün netleşiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Resim her geçen gün netleşiyor. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girme kararı ve HÜDA-PAR’ın AKP listesinden seçime girme kararı sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

“KADINLARI, BİLHASSA GENÇ KADINLARI HİÇ TANIYAMADILAR”

Kılıçdaroğlu, mesajında “Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır” ifadelerine yer verdi.

30 MADDELİK TEKLİF KABUL EDİLDİ İDDİASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, geçtiğimiz hafta 30 maddelik yazılı teklif sunduklarını ve AKP heyetinin “Hiçbir problem yok” diyerek bunları kabul ettiğini iddia etmişti.

Doğan Aydal, Habertürk TV'de AKP heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapmıştı. Kadına yönelik şiddeti önleme yasası olarak bilinen 6284’ün kaldırılmasını da içeren teklifi AKP’ye ilettiklerini ve kabul gördüğünü açıklayan Aydal’ın sözleri büyük tartışmaya neden olmuştu.

Öte yandan, SÖZCÜ, AKP’ye iletilen 30 maddelik teklif metnine de ulaşmıştı. Teklif metninde dikkat çeken maddeler yer alırken, o maddelerden bazıları şu şekilde:

– “İstanbul Sözleşmesinin iptalinin TBMM’de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.

– 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi.

– Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi.

– DSÖ ile yapılan sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi.”

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