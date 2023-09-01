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Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Barış Günü mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Barış Günü mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, “Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz. Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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