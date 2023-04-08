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Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Romanlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Romanlar Günü mesajı

Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

*Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım.

*İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak.

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