Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 4 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan’ın konuşmasının televizyonlarda yayınlanmasının Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 soru yöneltti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adli Yıl Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının televizyonlarda canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın konuşmasının yayınlanmasının Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 4 soru yönelttiği açıklamasında şunları belirtti:

* “Adli Yıl Açılış Töreninde Erdoğan'ın konuşması neredeyse tüm televizyonlarda canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan'ın çok değerli uyarılarda bulunduğu konuşmasının yayınlanması, Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendi.

“ERDOĞAN’A SORMAK İSTERİM”

* Konuşmasında ‘Adalet sistemine inancı zayıflamış bir toplumun, devletine ve kurumlarına güveni de örselenecektir.’ diyen ve bunu bir ‘fitne’ olarak tanımlayan Erdoğan'a sormak isterim…

* Sayın Sağkan'ın ‘Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi?

* Sayın Sağkan'ın ‘Ülkemiz, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 140 ülke arasında 116; Doğru Avrupa ve Asya kategorisinde ise 14 ülke arasında sonuncu olmuştur.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi?

“ERDOĞAN FİTNE ARIYORSA ÖNCE AYNAYA, SONRA DA ETRAFINA BAKMALI”

* Sayın Sağkan'ın ‘AYM ve AİHM kararları mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı ediliyor.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi?

* Sayın Sağkan'ın ‘Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıkların arkası değil, AYM'nin emsal kararları gereğince milletin Meclisi'dir.’ uyarısı mı fitnedir, yoksa bu konuşmanın engellenmesi mi?

* Erdoğan millet ile devlet kurumları arasına ekilmiş bir fitne arıyorsa, önce aynaya, sonra da etrafına bakmalıdır.”

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