Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert komutan yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert eleştiri geldi. "Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, komuta kademesine de çağrıda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'daki tank palet fabrikası ile ilgili CHP’yi eleştirmesi ve komuta kademesinin de bu sözleri alkışlamasıyla başlayan tartışmalar sürüyor.

Erdoğan’ın bugün yaptığı yeni açıklamanın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“SEN ARTIK KENAN EVREN KAFASISIN”

Erdoğan’a sert eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz” dedi.

“SİYASET İSTİYORSANIZ, O KUTSAL ÜNİFORMA İLE YAPAMAZSINIZ”

Komuta kademesine de çağrıda bulunan CHP lideri, “Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz!” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün Muğla’da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, komuta kademesi üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklenmişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı.

*Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük.

*Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı ya?

*Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma o teröristler öyle oralardan çıkamazlar.

*Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu onları çıkacağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere, bu ülkede yol vermez.

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