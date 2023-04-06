Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘seccade’ yanıtı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan katıldığı televizyon programında kendisine 'seccade' üzerinden yüklene Erdoğan'a sert yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘seccade’ üzerinden yüklenen Erdoğan, “Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz. vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın. Bu, CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf. İnanıyorum ki bu fotoğrafların yayınlanmasından sonra seccadenin de kıymeti artmaya başlayacaktır” dedi.

“ÇIKAR AĞZINDAKİ BAKLAYI, ‘AFFEDERSİNİZ’ DİYEREK SÖYLE”

Erdoğan’ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı da etiketleyerek, “Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla” ifadelerini kullandı.

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