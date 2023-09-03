Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a depremzede yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin depremzedeleri “unuttuğu” yönündeki iddiasına sosyal medyadan yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dün Hatay'daki temel atma töreninde “Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay’la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Erdoğan ‘Depremzedelere ‘bedava ev’ sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay’la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu' demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.

Depremzedelere ‘ücretsiz konut' sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.

İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.

Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023'te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.”