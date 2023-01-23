Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a EYT tepkisi: Millet seçim oyunlarından bıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrıda "Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen" dedi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı düzenlemenin Meclis’e getirilmemesine tepkisini dile getiriyor.

Binlerce EYT’li “Müjde diye açıklanan ancak hala somut bir adım atılmayan EYT mağduriyeti devam etmektedir” diyerek düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması için sosyal medya kampanyası başlattı. Twitter’da “EYT Resmi Gazete'ye” etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Uzun yıllardır tartışma konusu olan emeklilikteki yaş sınırını çözecek düzenlemeyi hazırladık ve Meclis sürecini takip ediyoruz” dedi.

“İNSANLARIMIZIN HAKLARINI SEÇİMLERE MALZEME ETMEYE ÇALIŞMA”

Erdoğan’ın sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Mesajında Erdoğan’a hem tepki gösterip hem de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “EYT'lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma.

* Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT'yi Meclis'e getir hemen.”

EYT’LİLER: NEYİ BEKLİYORUZ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “Neyi bekliyoruz? Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Ne zaman Resmi Gazete’de göreceğiz? Resmi Gazete'de görene kadar bitti demiyoruz, demeyeceğiz. Bizler meclisi yakınen takipteyiz. TBMM gündeminde olmadığımız ekte sunulmuştur. Plan bütçe komisyonuna yakın zamanda denilen yarın neden değil soranız, olmasını da talep edeniz. TBMM'ye eklenmesi bir talimatınızla olacaktır” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmişti.