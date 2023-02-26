Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Kızılay göndermesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahbap'a parayla çadır satan Kızılay'a sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan'ın Kızılay'la ilgili konuşmasını içeren bir video da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 19:02 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Kızılay göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri, Türk Kızılay'ının, bölgeye ulaştırdığı yardımlar ve topladığı parasal destekle gündeme oturan Ahbap Derneği başta olmak üzere bir çok kuruma çadır satmasına sert tepki gösterdi.

“SAHİ SEN NE DİYORDUN…”

Paylaşımında Erdoğan’ın Kızılay’la ilgili yaptığı konuşmanın videosunu da paylaşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…” ifadelerini kullandı.

Akşener'den Kızılay tepkisi: Yazıklar olsun!İlginizi ÇekebilirAkşener'den Kızılay tepkisi: Yazıklar olsun!CHP'den Kızılay'a çadır eleştirisiİlginizi ÇekebilirCHP'den Kızılay'a çadır eleştirisiAhbap'a çadır satan Kızılay'dan ilginç savunma: Maliyetine sattıkİlginizi ÇekebilirAhbap'a çadır satan Kızılay'dan ilginç savunma: Maliyetine sattık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam