Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Kızılay göndermesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahbap'a parayla çadır satan Kızılay'a sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan'ın Kızılay'la ilgili konuşmasını içeren bir video da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri, Türk Kızılay'ının, bölgeye ulaştırdığı yardımlar ve topladığı parasal destekle gündeme oturan Ahbap Derneği başta olmak üzere bir çok kuruma çadır satmasına sert tepki gösterdi.

“SAHİ SEN NE DİYORDUN…”

Paylaşımında Erdoğan’ın Kızılay’la ilgili yaptığı konuşmanın videosunu da paylaşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Akşener'den Kızılay tepkisi: Yazıklar olsun!

İlginizi Çekebilir CHP'den Kızılay'a çadır eleştirisi

İlginizi Çekebilir Ahbap'a çadır satan Kızılay'dan ilginç savunma: Maliyetine sattık