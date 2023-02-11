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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Yayınlanma: 17:02 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu, iktidara yüklendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili devlet kurumlarının “Asrın Felaketi” tanımının kullanmaya başlamasına tepki göstererek şunları yazdı:

“Bölgedeki manzaraları gören bir insan acıyı yüreğinde hissetmezse, insanlığını sorgulasın. Saray depremi koordine edemedi, İletişim Başkanlığı algı koordine ediyor.

Covid olur, 5 maskeyi dağıtamazlar, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar.

Ekonomiyi çökertirler, insanlarımız büyük zorluklarla baş başa kalır, İletişim Başkanlığı hemen propagandaya başlar.

Şimdi de “Asrın Felaketi” kampanyasını başlatmış. Elinden gelen tek şey hamaset, boş sloganlar, dünya lideri zırvaları. Devleti yönetmeyi bilmiyor, bu kadar basit. Yeter, yorulduk! Gitsin sarayında otursun, millet dayanışma içinde, bıraksın herkes işini yapsın.”

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