Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Tehdit mi ediyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için 'Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var' demişsin. 'Devlet olarak' derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun?" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

“BU İŞLERİ HALA SADAT'LA MI GÖRÜYORSUN?”

Kılıçdaroğlu, mesajlarında şunları belirtti:

* “Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için ‘Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var’ demişsin. ‘Devlet olarak’ derken, kastın nedir?

* Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT'la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.

* SADAT'la yol yürüyen Saray devleti ise ‘Adalet mülkün temelidir.’ sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver.”

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