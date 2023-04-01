Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu'nun ailesi ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti İstanbul milletvekillerinden Ömer Necati Cengiz ile ailesine ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Arıoğlu’nun ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
ÖMER NECATİ CENGİZ VE AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti İstanbul milletvekillerinden Ömer Necati Cengiz ve ailesine ziyarette bulundu.
CHP’den yapılan açıklamaya göre, Cengiz ve ailesini Üsküdar’daki evlerinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.