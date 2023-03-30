Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum.” ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile 'özel' görüştüİlginizi ÇekebilirKemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile 'özel' görüştü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam