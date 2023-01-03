Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘Sinan Ateş’ cinayeti tepkisi: Düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Uyarıyorum, düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Videolu paylaşımında iktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Ailenin talebine saygımdan dolayı bekliyorum. Saray ve stepnesi bilsin ki, sabrımız sınırsız değildir. Bu cinayeti görmezlikten gelemeyecek, susarak geçiştiremeyecekler. Rahmetlinin eşi ve kızlarının hakları benim de meselemdir. Uyarıyorum, düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz” dedi.