Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye tek cümlelik yanıt

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm." teklifine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt geldi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MUHARREM iNCE’NİN ADAYLIĞI

*İnce’ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay’ı Muharrem beye gönderdim.

*Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yumamam, ben devleti yönetemem.

*Sayın Davutoğlu da sayın Babacan da hayatlarına, mal varlıklarına bakın. Biz demokrasi için bir araya gelmiş kişileriz. Üç yıl içinde yoksulluğu bitireceğim. Biz altı lider bir aradayız.

*Doğal olarak CHP listelerinden aday olanlar kendi partilerine gideceklerdir. Hiçbir tartışma olmasın diye 2 bin 400 maddelik metin hazırladık.

*Her alanda neyi öngörüyorsa hepsi orada var. Altı lider imzalamışız. Dolayısıyla hiçbir ihtilaf çıkmayacak.

TEK CÜMLELİK YANIT

Muharrem İnce’nin, “Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm.” teklifine de Kılıçdaroğlu’ndan tek cümlelik yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, “Biz yolumuza bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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