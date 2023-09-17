Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan İzmir kongresindeki olaylar için talimat

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.  

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan İzmir kongresindeki olaylar için talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir il kongresinde yaşanan olayları çıkaranların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir” denildi. (DHA)

Özgür Özel yaşadıklarını Sözcü TV'ye anlattıİlginizi ÇekebilirÖzgür Özel yaşadıklarını Sözcü TV'ye anlattıCHP İzmir’de Şenol Aslanoğlu güven tazelediİlginizi ÇekebilirCHP İzmir’de Şenol Aslanoğlu güven tazeledi
X Reklam