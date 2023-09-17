Kılıçdaroğlu’ndan İzmir kongresindeki olaylar için talimat
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir il kongresinde yaşanan olayları çıkaranların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir” denildi. (DHA)