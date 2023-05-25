Kılıçdaroğlu’ndan kredi kartı borcu olanlara çağrı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni videoda kredi kartı borcu olanlara seslendi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin!” dedi.
Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size…
Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/DUuA6zC4tO
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 25, 2023