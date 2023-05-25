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Kılıçdaroğlu’ndan kredi kartı borcu olanlara çağrı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni videoda kredi kartı borcu olanlara seslendi.

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Kılıçdaroğlu’ndan kredi kartı borcu olanlara çağrı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin!” dedi.

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