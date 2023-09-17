Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan, Menderes ve Özal’ın mezarlarına ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal ile Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.

Yayınlanma: 11:16 - 17 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakanlardan Adnan Menderes’in anıt mezarlarını ziyaret etti.

Beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li Canan Kaftancıoğlu ile Topkapı’daki anıt mezara gelen Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Menderes’in özel kalem müdürlüğünü yapan gazeteci Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretinin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarına da çiçek bıraktı.

Özgür Özel yaşadıklarını Sözcü TV'ye anlattıİlginizi ÇekebilirÖzgür Özel yaşadıklarını Sözcü TV'ye anlattıİmamoğlu'ndan 'Özgür Özel' mesajıİlginizi Çekebilirİmamoğlu'ndan 'Özgür Özel' mesajı
Başbakan CHP Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu istanbul Kemal Kılıçdaroğlu Maliye Bakanı
X Reklam