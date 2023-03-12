Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan muhafazakar genç kadınlara çağrı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar genç kadınlara çağrıda bulundu.

Yayınlanma: 18:48 - 12 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan muhafazakar genç kadınlara çağrı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİLEŞENLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özgürlüklerin yok edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”

TİP’ten Kılıçdaroğlu'na destek kararıİlginizi ÇekebilirTİP’ten Kılıçdaroğlu'na destek kararıKılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta: Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalıİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta: Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam