Kılıçdaroğlu’ndan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un İstanbul Beykoz’da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
MFÖ grubunun üyelerinden pop müziğinin usta ismi Özkan Uğur, 8 Temmuz’da 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Lenf kanserini 3 kez yenen Özkan Uğur 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Uğur için, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Taksim Cami’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
KILIÇDAROĞLU’NDAN ZİYARET
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un İstanbul Beykoz'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.