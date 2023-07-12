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Kılıçdaroğlu’ndan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un İstanbul Beykoz’da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yayınlanma: 18:53 - 12 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti

MFÖ grubunun üyelerinden pop müziğinin usta ismi Özkan Uğur, 8 Temmuz’da 69 yaşında yaşamını yitirdi.

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Lenf kanserini 3 kez yenen Özkan Uğur 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Uğur için, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Taksim Cami’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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KILIÇDAROĞLU’NDAN ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'un İstanbul Beykoz'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

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