Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı ailesine ‘geçmiş olsun’ ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'da deniz kazası geçiren Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve iş insanı eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul’a geldi.
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Leros Adası'nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı’yı Şişli’de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.