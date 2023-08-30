Kılıçdaroğlu’ndan sert sözler: Para dilenen bir iktidar düşünün

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış töreninde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün, para dilenen bir iktidar düşünün. Gidersiniz Araplara, 'Acaba bize 5-10 dolar para verir mi?' Bir gidersiniz IMF'nin kapısına, 'Acaba bize para verirler mi?' Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve çökmemiştir" dedi.

Latif SANSÜR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde Anıtkabir’deki resmi törene katıldıktan sonra Aydın’a geçti. Kılıçdaroğlu burada önce Söke Belediyesi’ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı.

“ÖZLEM BAŞKANIMIZ GÖREVİNE DEVAM EDECEK”

Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Aydın’a yaptığı hizmetleri bütün Türkiye biliyor, bütün belediye başkanlarımız da Özlem Başkan’ı örnek alıyor. Önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’mız olarak görevine devam edecek. Onu size, sizi de Allah’a emanet ediyorum.

* Bugün 30 Ağustos, Büyük Zafer’in 101. yılı. Atatürk, bütün mazlum milletlerin örnek aldığı şahsiyet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşını emperyal güçlere karşı yaptı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri iki temek kuralara dayanır. Birinci kuralı şudur; ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ikinci bir ilkesi daha var; ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız.’

“PARA DİLENEN BİR İKTİDAR DÜŞÜNÜN”

* Bugün, para dilenen bir iktidar düşünün. Gidersiniz Araplara, ‘Acaba bize 5-10 dolar para verir mi?’ Bir gidersiniz IMF’nin kapısına, ‘Acaba bize para verirler mi?’ Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal’in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve çökmemiştir. Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı’nın borçları son kuruşuna kadar ödenmiştir. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları hiçbir gücün önüne gidip para dilenmemişlerdir. Üretmişlerdir, köylü kalkınmıştır. Bugün sormak lazım, köylü gerçekten ‘milletin efendisi’ konumunda mı? Köylüyü toprağa küstürdüler.

“‘5-10 DOLAR NEREDE BULABİLİRİM?’ DİYE KAPI KAPI GEZİYORSUNUZ”

* Ülkeyi kalkındırıyorsunuz, Osmanlı’nın borcunu son kuruşuna kadar ödüyorsunuz, savunma sanayiini kuruyorsunuz, uçak fabrikaları kuruyorsunuz, denizaltı yapan bir Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa ediyorsunuz ama geliyorsunuz 21. yüzyıla, ‘5-10 dolar nerede bulabilirim?’ diye kapı kapı geziyorsunuz! Ben bunları reddediyorum, sizin de reddetmenizi istiyorum. Çünkü ben bu ülkenin bağımsızlığından, büyümesinden yanayım.”