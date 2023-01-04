Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş açıklaması: Bu en hafif tabirle adiliktir

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim; bu en hafif tabirle adiliktir. Aklınızı başınıza toplayın, bu memlekete sahipsiz değil" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan bir video yayımlayan CHP lideri, “Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş'in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!” ifadelerini kullandı.

“BU EN HAFİF TABİRLE ADİLİKTİR”

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda ise şu ifadeleri kullandı;

*Milliyetçi, Atatürkçü bir akademisyen Ankara’nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. Hapisten çıkarttıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar.

*Rahmetli ülkücü gence FETÖ’cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim; bu en hafif tabirle adiliktir.

Burası Cumhuriyet Halk Partisi… Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum; siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuva-i Milliyetçilikten gelen yüz yıllık bir hareketiz.

*Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti. Aklınızı başınıza toplayın, bu memlekete sahipsiz değil.

İlginizi Çekebilir Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme