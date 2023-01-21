Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş açıklaması: Her şeyi biliyoruz, 4 ay sonra…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara gerçekleştirilen suikast sonrası öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“HER ŞEYİ BİLİYORUZ”

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine değinen Kılıçdaroğlu, “Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz” dedi.

“UNUTULMAYACAK”

Sinan Ateş’i unutmadıklarını yineleyen CHP lideri, “Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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