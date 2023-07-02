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Kılıçdaroğlu’ndan Sivas Katliamı paylaşımı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Kılıçdaroğlu’ndan Sivas Katliamı paylaşımı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yaşanan katliamın üzerinden 30 yıl geçti.

CHP Genel Başkanın Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Kendimi her 2 Temmuz’da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda”

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