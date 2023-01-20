Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Yeni adımları da duymak istiyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 12 Ocak'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı 'görevini yap, küçük yatırımcıyı koru' çağrısının ardından bugün yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Yeni adımları da duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki sert hareketlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

12 Ocak’ta yaptığı “SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim” paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, bugünkü mesajında da çağrıda bulundu.

“YENİ ADIMLARI DUYMAK İSTİYORUM”

CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

* “Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı’nın demecini olumlu karşılıyorum.

* Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim.

* SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!”

18 KASIM'DA KÜÇÜK YATIRIMCIYI UYARMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022'de ise şu paylaşımla küçük yatırımcıya seslenmişti:

* “Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

*Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra ’emir geldi, yaptım’ demek yok. Benden söylemesi.

*Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.”