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Kılıçdaroğlu’ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden önceki dönem Etimesgut CHP İlçe Başkanı Onur Öktem’in yeğeni Turan Ulaş için taziye ziyaretinde bulunarak ailesine baş sağlığı diledi.

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Kılıçdaroğlu’ndan taziye ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden önceki dönem Etimesgut CHP İlçe Başkanı Onur Öktem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, geçen ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Öktem’in yeğeni Turan Ulaş için aileye ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.

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