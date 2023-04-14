Kılıçdaroğlu’ndan vatandaşlara ‘sandık güvenliği’ çağrısı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Millet İttifakı olarak 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. Değerli halkımızın sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda sandık güvenliği konusuna dikkat çekti.

“DEMOKRASİMİZ İÇİN EKMEK, SU GİBİ GEREKLİ”

Vatandaşlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Sevgili halkım, Millet İttifakı olarak 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz.

* 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması demokrasimiz için ekmek gibi, su gibi gereklidir.

* Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu ve güvenli bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor.

* Bu anlamda değerli halkımızın sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam.

* Hemen bugün https://turkiyegonulluleri.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye gönüllüsü olun. Türkiyemizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım.”

“HER BİR OY ÇOK DEĞERLİ”

Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımına “14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri’ne katılmaya davet ediyorum” notunu düştü.

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