Kılıçdaroğlu’ndan yüzde 25’lik maaş zammı tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını duyurmasının ardından videolu paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belli olan maaş zamlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 ek zam yapılacağını duyurmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu videolu paylaşımda bulundu.
“TEK HANELİ ENFLASYON” VAATLERİNİ HATIRLATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Tek haneli enflasyon rakamına ulaşma” hedefine dair sözlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* “Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz.”
TÜİK, yıllık enflasyon oranını yüzde 64,2 olarak açıklamıştı.