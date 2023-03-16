Kılıçdaroğlu’nu protesto edenlere böyle seslendi: Daha aklınız başınıza gelmedi mi?

Şanlıurfa'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmasına tepki gösteren bir vatandaş, "Daha aklınız başınıza gelmedi mi? Biz bugün bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

14 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de sel sularına kapıldığı felaketin ardından Şanlıurfa'ya giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sel felaketine maruz kalan vatandaşlarla görüştü.

Başta saatlerce su pompası getirilmediği için çok sayıda aracın mahsur kaldığı Abide Kavşağı olmak üzere değişik bölgelerdeki vatandaşlarla görüşen Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere vatandaşlar “Sabahtan beri burada kimse yok. Saatler sonra kurtarma çalışmalarına başlandı. Siz gelmeden önce buraya geldi bu ekipler. Bir pomba bulup suyu boşaltamadılar. İş makinesinin kepçesiyle su boşaltmaya çalışıyorlar. İnsanlar su altında çırpınırken kimseyi görmedik. Bizim umudumuz sizsiniz” dedi.

“GÖREVİNİ YAPMAYANA GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ”

Vatandaşların yakınmalarını dinleyen Kılıçdaroğlu vatandaşlara yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Şanlıurfa'da kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya sadece Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelmedik.

*Biz buraya Mayıs ayında kurulacak hükümetin temsilcileri olarak geldik. Pek çok sorun var biliyoruz. Ağır faturaları sade vatandaşlar ödüyor.

*Onu da biliyoruz. Aynı zamanda şikayetleri de biliyoruz. Az önce gördük, altgeçit yapmışlar. Buradaki suyu boşaltmak için bir pompayı getirmek saatler mi sürer? Bu nasıl yönetim anlayışıdır. Görevini yapmayanlara güle güle diyeceğiz.

PROVOKASYON GİRİŞİMİNE SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında orada bulunan ve 8-10 kişi oldukları belirtilen gruptan bir kişi, “Ya Allah aşkına siyasetin yeri değil Bay Kemal ya. Acımız var. HDP nerede?” diye bağırdı.

Kalabalıktan da bu protesto girişimcilerine “HÜDAPAR nerede?” diye bağırıldığı duyuldu.

Ardından “Yuh” çeken grup olay yerindeki vatandaşlar tarafından protesto edilerek yuhalandı. Bu grup olay yerinden ayrılırken, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere destek veren yüzlerce kişi, “Hükümet istifa” diye slogan attı.

“DAHA AKLINIZ BAŞINIZA GELMEDİ Mİ?”

Kılıçdaroğlu'na yönelik provokatif girişimde bulunanlara tepki gösteren bir kadın ise, “Daha aklınız başınıza gelmedi mi?” diye sordu.

Yıllarca AKP için çalıştığını söyleyen kadın, “Ben yıllarca Ak Parti'ye çalıştım. Yıllarca emek verdik. Daha aklınız başınıza gelmedi mi? Adam olsanız Ak Parti'yi yuhalardınız. Bizi düşürdükleri hale bakın. Biz bugün bunu hak etmiyoruz” şeklinde tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu deprem çadırında sabahladı