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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk ankette dikkat çeken fark

Altılı Masa’da yaşanan adaylık krizi sonrası ORC Araştırma 4-6 Mart tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarını yayımladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı ilk anketteki fark dikkat çekti.

Yayınlanma: 19:31 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası ilk ankette dikkat çeken fark

ORC Araştırma, 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI SORULDU

Altılı Masa’da yaşanan adaylık krizine de vurgu yapılan ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylanması istendi.

FARK DİKKAT ÇEKTİ

Ankette katılımcıların oy tercihlerinin dağılımı ise dikkat çekti. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek yüzde 56,8 seviyesinde oldu.

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 43,2’de kaldı.

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