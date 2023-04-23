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Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.

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Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.

Karabulut'uun vefatını, Twitter hesabında duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

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