Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Karabulut'uun vefatını, Twitter hesabında duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Kıymet Karabulut’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.