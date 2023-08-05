Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda kaza! Yaralılar var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'dan Tercan ilçesine giderken konvoyunda trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan'daki konvoyunda trafik kazası meydana geldi.
Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1'i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.