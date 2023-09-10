Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda tepki çeken fotoğraf
CHP'nin 100. yaşı vesilesiyle hazırlanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" notuyla paylaştığı videoda bir skandala imza atıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) hazırladığı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı 100. yıl videosunda bir skandal imza atıldı.
Videoda Kıbrıs’taki Türk mücahitler diye EOKA terör örgütü mensuplarının yer aldığı bir fotoğraf kullanıldı. Söz konusu fotoğrafta, 23 Nisan 1964’te EOKA’lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülüyor.
Aynı fotoğraf geçen yıl KKTC’de piyango biletinin üzerine basılmış, gelen tepkilerden sonra Devlet Piyangoları Birim Sorumlusu görevinden istifa etmişti.