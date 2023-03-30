Kılıçdaroğlu’yla görüşen Nazlıaka’dan sürpriz karar

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Ben bugün Sayın Genel Başkanımızla görüştüm ve bundan sonraki sürece, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kabinesi’nde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı aldım” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; bu akşam, Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde; milletvekili aday adayı başvurusu çekeceğini duyurdu. Nazlıaka, şunları söyledi:

“MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞIMI ÇEKME KARARI ALDIM”

*Buraya aday adayı olarak çıkmadım, bir duyuru yapmak için çıktım. Ben bugün bir karar aldım. Bu kararımı önce çekirdek ailemle paylaştım. Şimdi de büyük ailem CHP ailesiyle paylaşmaya karar verdim.

*Biliyorsunuz, üç dönem bu güzel şehrin milletvekili olma onurunu yaşadım. Hep sizlerle birlikte omuz omuza, yürek yüreğe güzel Ankara'mız için mücadele ettik.

*Ben bugün sayın Genel Başkanımızla görüştüm ve bundan sonraki sürece 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kabinesi'nde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı alarak bugün buraya geldim.

*Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Genel Başkanımızın takdiri, sizlerin de elbette desteği, onayıyla bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz. Ben inanıyorum ki o güzel, eşit, aydınlık, özgür günleri hep birlikte kuracağız.

“BİZ KADINLAR İÇİN ÖLÜMLE YAŞAM ARASI BİR SÜREÇTİR”

*Burada kadın arkadaşlarıma da özel olarak bir şey söylemek istiyorum. Az önce değerli Belediye Başkanımız bu seçimde yapılan başvuruların ne kadar yüksek sayıda olduğunu söyledi.

*Bu seçimin bir özelliği daha var. Geçen seçime kıyasla kadın başvuruları iki katından fazla arttı. Bu seçim aslında biz kadınlar için ölümle yaşam arası bir süreçtir. İşte o yüzden kadınlar bu seçimde ‘Ben de varım' diyor.

*Herkesin yolu açık olsun ama hemcinslerimin yolu daha fazla açık olsun diyorum. Atatürk'ün izinde Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde aydınlık günleri birlikte kuracağımıza yürekten inanıyorum. Bunu da hep birlikte başaracağız. Geliyor gelmekte olan. (ANKA)

İlginizi Çekebilir Bakanlıktan CHP'li Nazlıaka hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir CHP'li Nazlıaka: Bir yılda 553 kadın cinayeti işlendi