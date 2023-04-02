Kılıçdaroğlu’yla ilgili iki soru soruldu! Dikkat çeken artış…

MetroPoll Araştırma'nın anketine göre "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır" diyenlerin oranı son beş ayda yüzde 11.2 arttı. "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamaz" görüşünde olanların oranı ise son beş ayda yüzde 60.7'den yüzde 49.7'ye düştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MetroPoll Araştırma’nın Mart 2023 tarihli Türkiye’nin Nabzı başlıklı araştırmasından dikkat çeken sonuçlar…

Deneklere önce “Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu’na oy verme durumunuzu belirtir misiniz?” diye soruldu. Alınan sonuçlar şöyle oldu:

Kesinlikle oy veririm: Yüzde 19.7

Oy veririm: Yüzde 25

Oy vermem: Yüzde 18.9

Kesinlikle oy vermem: Yüzde 30.6

Fikrim/cevap yok: Yüzde 5.8



Deneklere daha sonra “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Kemal Kılıçdaroğlu sizce seçimi kazanır mı?” diye soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 34.9’u “Kazanır”, yüzde 8’i “Kesinlikle kazanır” şeklinde görüş belirtti.

“Kazanamaz” diyenlerin oranı yüzde 39, “Kesinlikle kazanamaz” diyenlerin oranı ise yüzde 10.7 oldu. Yüzde 7.3 ise “Cevap yok” dedi.

Sonuçları Twitter hesabından paylaşan MetroPoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, “Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 5 puan fazla. Bu reel durum. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünenler kazanacağını düşünenlerden 7 puan fazla. Bu da seçmenin seçime yönelik algısı. Aralık 2022' de bu fark 29 puanmış. 3 ayda aradaki fark çok büyük oranda kapanmış” dedi.

İlginizi Çekebilir 11 anketin ortalamasına göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

İlginizi Çekebilir Seçim yaklaştıkça anketler değişir İnce'nin ısrarı yenilgiye dönüşebilir