Abone Ol

‘Kilit kavşak’ Kırıkkale’de bayram trafiği başladı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu başladı.

Yayınlanma: 07:17 - 20 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Kilit kavşak’ Kırıkkale’de bayram trafiği başladı

Kırıkkale’de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatiline çıkanlar yoğunluk oluşturmaya başladı.

Akşam saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı. Zaman zaman kazaların da meydana geldiği yolda polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı.

Kontrol noktalarında denetimler artırıldı. Ekipler ayrıca sürücülere, emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.(DHA)

58 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlediİlginizi Çekebilir58 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitledi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Emniyet Kırıkkale Polis Ramazan trafik
X Reklam