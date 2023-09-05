Kilolarca uyuşturucu ile yolculuk yapmaya çalıştılar
Kocaeli’nde 75 kilodan fazla eroin ile yolculuk yapmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği “Zeyna” ile arama gerçekleştirdi.
Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya saklanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.
Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı. (AA)