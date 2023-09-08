Kilosu 1 liraya düşen kavun, hayvan yemi olsun diye hasat edilmiyor

Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kavun üreticileri, tarladaki kavunların kilosunun 1 liraya kadar düşmesine tepki gösterdi. Üreticilerden Gazi Özer, "Toplatsak işçi parasını karşılamaz. Fiyat çok düştü. Onu da tüccara verdiğimize değmez. Hayvanlarımız yesin diye hasat etmiyoruz, tarlada bırakıyoruz. Yem olarak hayvanlarımıza yediriyoruz" dedi.

Mehmet SERBES

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kavun üreticilerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Turfanda kavunların geçen yıla göre karlı fiyatlara satılsa da arkası gelmediğini ve sonraki dönemlerde yetişenlerin para etmediğini söyleyen üreticilerden Gazi Özer;

“Kavunu hasat edemedik, tarlada kaldı. Kilosu 1 liraya kadar düştü. Toplatsak işçi parasını karşılamaz. Fiyat çok düştü. Onu da tüccara verdiğimize değmez. Hayvanlarımız yesin diye hasat etmiyoruz, tarlada bırakıyoruz. Yem olarak hayvanlarımıza yediriyoruz” dedi.

“KAVUNA BEBEĞE BAKAR GİBİ BAKIYORUZ”

Kavunun bakımı zor bir ürün olduğuna değinen Gazi Özer, “Tohumu, sulaması, gübrelemesi, naylon ve damlama sistemi derken kavuna adeta bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Çıkan ilk turfanda ürünler para ediyor ama sonrasında maliyetini bile karşılamıyor. Bu benim üçüncü sezon kavun ekişim. İlk iki sezonda başa baş çıktık. Ama bu sezon ilk turfanda kazançlı olsa da sonra yetişen üründen üretici zarar etti, tarladaki kavunu toplamadık, seneye bir daha ekeceğiz. Sonuç aynı olursa ürün desenini değiştireceğiz” diye konuştu.

“GEÇEN YIL 400 LİRA OLAN İLAÇ, BU YIL 1200 LİRAYA ÇIKTI”

Kavunun kilogram maliyetinin 2 liranın üzerinde olduğuna dikkat çeken Gazi Özer, geçen sene 400 liraya aldıkları ilacın bu yıl 1200 liraya çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Dolara zam geldi diye, enflasyon yükseldi diye ilaca, gübreye, tohuma zam yapıyorlar ama üreticiler olarak biz ne enflasyon diyebiliyoruz ne dolar zammından bahsedebiliyoruz. Burada 1 liraya alınan kavunun kilosu büyükşehirlerde 15 lirayı buluyor. Buradan 1 liraya alan tüccar hadi 2-3 katına satsın ya da 5 liraya satsın. Bu fiyata bile kar edebilir. Ancak 10-15 katına satıyorlar.

Çiftçiyle ticaret yapanlar 10 kat zengin oluyor ama çiftçi hep yerinde sayıyor. Aracılar zengin oluyor, çiftçinin sırtından zengin oluyorlar. Ama çiftçiler kredilerini bile ödeyemiyor. Sabaha kadar sulaması, gübrelemesi ile uğraşıyoruz. Yeri geliyor günlük 1-2 saatlik uykuyla kalıyoruz. Sonra tüccar gelip 3 kuruşa kavun almaya çalışıyor. Tüccarın verdiği para işçilik parasını bile karşılamıyor.”

MAZOT ZAMMI NAKLİYE SORUNUNU BERABERİNDE GETİRİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde bölgesinde ilk turfanda kavunun üreticiyi memnun edecek fiyatla satıldığını ancak daha sonra akaryakıta gelen zamların, ürünün nakliyesinde sorun yaşattığı için kavunun büyük ölçüde tarlada aldığını belirtti.

Çiftçilerin bu nedenle, bu yıl mağduriyet yaşadığına işaret eden CHP'li Gürer, “Ürün yalnızca yetiştirilmekle olmuyor, bunun farklı bölgelere ulaştırılması gerekiyor. Ancak mazot zammı nakliyeyi etkileyince ürünün satışında problem yaşanıyor” diye konuştu.

“ÜRETİCİNİN SESİNE KULAK VERMELİ”

Tarım ve Orman Bakanının, Niğde'deki kavun üreticisinin sesine kulak vermesini isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kavun tarlada kaldı, 1 liraya satmak istemeyen üretici kavunu hasat etmiyor ve tarlaya hayvan sürecek. Tüketici pahalıya ürün alıyor, üretici ürününden kar elde edemiyor. Aracılar karlarından taviz vermiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda planlama yapmadığı için olan çiftçiye oluyor” dedi.

Gürer, “Üretici ürettiği ürünü satmakta zorlanıyor, çünkü tüccara mahkûm. Kamu bu anlamda üreticinin yanında olmalı. Kavunun tarlada kilosu 1 lira, kamyon üzerinde, pazarcı tezgahında 10 lira, markette ise kilosu 15 lira. Bu durumda ürün üreticiden çıkınca fiyat üzerine fiyat eklenmesi ile tüketici pahalı ürün ile karşılaşıyor. Akaryakıt zamları önemli etkisinin yanında el değiştirdikçe aracı da kazancından taviz vermiyor. Üreten kazanamıyor. Çukurkuyu'da gezdiğim tarlalarda tonlarca kavun tarlada kalmış, hayvanlara yem oluyor.

Büyük kentlerde kavun alamayan insanlarımız var. İktidar vurdumduymaz, süreci izliyor. Üretim planlaması yok, tarlada kalan ürünü doğrudan tüketiciye eriştirmeye yönelik düzenlemesi yok. Üreten ve tüketenin ürünlerde yaşadığı soruna seyirci kalan bir iktidarla gıdada yaşanan sorunlar azalmıyor, artıyor” diye konuştu.

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