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Kim takar yasağı! AKP’li isimler iade etmiyor

AKP'liler seçim yasaklarını takmıyor! AKP’li meclis komisyon başkanları yasağın başlamasının üzerinden günler geçmesine karşın makam araçlarını iade etmediler.

Başak KAYA
Yayınlanma: 16:43 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kim takar yasağı! AKP’li isimler iade etmiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun yayınladığı takvime göre 4 Mayıs itibariyle seçim yasakları başladı. Makam aracı tahsis edilen isimlerin araçlarını bu yasak kapsamında kullanmaması ve iade etmesi gerekiyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İYİ Parti grup başkanvekilleri Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu ise araçlarını TBMM'ye iade etti. AKP'liler ise makam araçlarını kullanmaya devam ediyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aracını iade etti.

GÜNLER GEÇTİ AMA…

Yasağın başlamasının üzerinden günler geçmesine karşın AKP'li meclis komisyon başkanlarından Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ise araçlarını iade etmedi.

AKP'li katip üyeler Şeyhmus Dinçel ve Bayram Özçelik de makam aracını teslim etmeyen isimler arasında bulunuyor.

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