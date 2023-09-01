“Kimse umutsuz olmasın bu iktidar 5 yıl kalamaz”

Uyar, yerel seçimlerden başarı ile çıkacaklarını belirtti: “Sonuçlar beraberinde erken seçim getirir. Birlikteliğimizi dağıtmadan iktidara tokadı atacağız” dedi .

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir'in Dikili ilçesinde 37. Gerçekleştirilen Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında, “Yerel Seçimlere Doğru Türkiye” panelinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Mart 2024'teki seçimlerden başarı ile çıkacaklarını ve bunun sonucunda iktidarın yerinde kalamayacağını belirtti.

PİŞMANLIK İÇİNDELER

İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in de katıldığı panelde Uyar, “100 yıl önce nasıl bir Kemal'le yol arkadaşlığı yaptıysak, yine bir Kemal'le 100. yılda yol arkadaşlığı yapacağız. CHP kendisini değiştirir, dönüştürür. Değişim tartışması bir kişinin üzerine yıkılarak olmaz. Seçim yenilgisinin sorumluluğu da bir kişinin üzerine yıkılamaz” dedi. AKP iktidarının ekonomik yıkımları 21 yılda “arşa çıkardığını” belirten Uyar, bu koşullarda yerel seçimlere gidildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 seçiminde CHP elindeki belediyeleri muhafaza edecek, üstüne büyükşehirlerden de yeni eklemeler olacak. Seçim sonuçları beraberinde erken seçim getirir. İnanın, bu iktidar 5 yıl kalamayacak. Bunlardan kurtulacağımız zaman uzun zaman değildir. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde AKP'ye AKP'nin cumhurbaşkanı adayına oy verenler büyük pişmanlık içindeler. Bunu sahada görüyoruz. Umut bağlanan bir CHP var. Birlikteliğimizi dağıtmadan iktidara tokadı atacağız ve sonra gerisi gelir.”

İttifaka zarar veren cevabını alır

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat iktidarın, seçmendeki umutsuz durumun devamını istediğini, bu oyunlara gelinmemesi gerektiğini belirtti. Dikili'deki panelde konuşan Polat şunları söyledi: “Umutsuz durumun devam edebilmesi için CHP seçmenini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği üzerinden maniple etmeye çalışıyorlar. CHP'de belirleyici olan CHP'nin örgütü ve delege yapısıdır. Partimizin şu günlerdeki kongre süreci, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini teyit etmektedir. Millet İttifakı'nın oluşumu lider iradesinin dışında, AKP'nin toplumda yaratmış olduğu tüm negatif durumlardan rahatsız olan seçmenin isteği doğrultusunda şekillenip kurulmuştu. Bu ittifaka zarar verme iradesini taşıyan her kimse, seçmen ona ilk seçimde gereken cevabı verecektir.”

Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, paneldeki konuşmasında CHP seçmenini sandığa gitmekten soğutma oyunlarına dikkat çekti ve bu tuzağa düşülmemesini istedi. Timisi, “İktidarın tüm planı ekonomik sorunların görünmemesini sağlamaya dönük politikalardır. Yerel seçimde alacağımız oy yüksek olacak ve seçimden büyük bir zaferle çıkacağız” dedi.