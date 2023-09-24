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Kimyasal atık havuzunda facia: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde serbest bölgede bir arıtma tesisinin kimyasal atık havuzuna düşen işçilerden Y.Ş. (41) hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

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Kimyasal atık havuzunda facia: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Adana’da Yumurtalık Serbest Bölgesinde bulunan arıtma tesisinde 2 işçinin kimyasal atık havuzuna düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlarla atık havuzuna girerek işçileri bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, işçilerden Y.Ş.nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı işçi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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