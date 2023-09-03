Kına gecesinde gelin, maganda kurşunuyla vuruldu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, kına gecesinde av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği gelin Merve Y. (28), yaralandı. Merve Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken silahı ateşleyen komşusu şikayet olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

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Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde yapılan kına gecesinde tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin Merve Y., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı gelin, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

GELİN TABURCU OLDU

Saçmanın kolunun altına isabet etmesi sonrası yaralanan gelin Merve Y. (28), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Olayın şüphelisi Abbas Y., (43) ise ifadesinin alınmasının ardından hem gelinin hem de ailesinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Abbas Y., ifadesinde, “Yıllardır komşuyuz. Birbirimize hiç kötülüğümüz olmadı. Düğünde havaya ateş açarken saçma Merve kızımıza denk geldi. Asla bilerek yapmadım. Pişmanım” dedi.

“BİR TEK ARABADAN İNDİĞİMİZİ HATIRLIYORUM”

Damat Çağrı Altınkaynak ise, “Ne olduğunu hiç anlamadık. Merve ile birlikte dış çekime gitmiştik. Eve arabayla geldik. O sırada silah sesleri duyuldu Merve yere yığıldı. Bir tek arabadan indiğimizi hatırlıyorum, onun dışında direkt hastaneye koşuştuk” dedi.

Öte yandan, Merve Yıldırım’ın durumunun iyi olması ve hastaneden taburcu olması sonrası yarım kalan düğünün akşam saatlerinde Çiçekdağı Köseli Düğün Salonu’nda devam edeceği öğrenildi. (DHA)