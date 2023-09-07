Kına gecesinde maganda dehşeti: Başından vurdu
Samsun'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı.
Samsun’da Koruluk Mahallesi’nde kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş'nin (55) başına kurşun isabet etti.
Araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Mehmet Ş’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)