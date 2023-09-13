Kira zammını kabul etmeyen polise dayak

Mardin'de kira zammını kabul etmeyen polis memuru, güvenlik korucusu ev sahibi ve yakınları tarafından darp edildi, silahı gasp edildi.

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iddiaya göre, polis memuru T.Y., güvenlik korucusu ev sahibi Mehmet Metin Tekin’e yüksek kira zammını kabul etmediğini söyledi.

Bunun üzerine Tekin, yakınları ile birlikte T.Y.’nin dairesine gitti. Evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.Y., Tekin ve yakınları tarafından darp edildi. T.Y.’nin silahı da gasp edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, T.Y.’yi hastaneye götürdü. Ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile yakınları gözaltına alındı. Şüphelilerden Mehmet Metin Tekin ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay sonrası tutuklanan 6 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Feyzi Akikolun itirazı sonucu, ev sahibi Mehmet Metin Tekin ile Fatih Tekin, Niyazi Tekin, Lokman Tekin, güvenlik korucuları Nizamettin Tekin ile Tahsin Tekin, tutuklu bulundukları Mardin Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.

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