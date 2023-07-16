Kiracıya ev sahibinden yüzde 25 dayağı

Antalya'da yüzde 25'lik kira artışını az bulan ev sahibi ve çocukları, kiracısının evini basarak komaya girene kadar dövdü. Bununla yetinmeyen ev sahibi, kiracının bütün eşyalarını dışarıya attı. Bir kafede garsonluk yapan kiracı Erkan Koca (26), "Zorla çıkarmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar" dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya'da fahiş kira artışları hız kesmiyor. En ucuz ev kirasının 10 bin TL olduğu kentte dar gelirli kiracılar ile ev sahipleri arasında yüzde 25'lik artış nedeniyle sürekli sorun yaşanıyor.

Kirasını yüzde 25 oranında artıran Erkan Koca, artış oranını az bulan ev sahibi ve çocukları tarafından hastanelik edilene kadar dövülüp evden atıldı. Hastaneden darp raporu alan Koca, ev sahipleri hakkında şikayetçi oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’nde bir apartman katında 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), işe gitmek üzere hazırlandığı sırada ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ve T.D., geldi. Koca'nın iddiasına göre ev sahibi Koca'ya; “Evden ne zaman çıkacaksın” diye bağırdı.

Yaşanan tartışmanın ardından ev sahibi çocuklarıyla birlikte Koca'nın saçından tutarak yumruklarla darp etti. Koca olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kontrollerinde Koca’nın burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

“ZORLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR”

Yaşadığı olayı anlatan Koca; “3 yıldır kirada oturuyorum. Bin 250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatını parçaladılar. Olay günü ben işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler. Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Başta karakola, ardından avukatımla savcılığa gidip şikayetçi oldum. İfade vermeye gitmedikleri için haklarında yakalama emri çıkartıldı” diye konuştu.

“10 BİN TL KİRA VERSEM BENİM OTURMAMA İZİN VERİRLERDİ “

Yaşadığı olayın ardından ev sahibinin kendisine zorla imza attırdığını iddia eden Koca; “Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular.

Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum” dedi.

“NEREYE GİDECEĞİMİ NE YAPACAĞIM BİLEMİYORUM”

Yaşadığı saldırının ardından sağ kolunda ve bacağında sorun olduğunu bu yüzden de çalışamadığını söyleyen Koca; “Eşyalarım çalıştığım kafede duruyor. Şu an iş göremez durumdayım. İşverenim bu şekilde beni ne kadar idare eder bilemiyorum. En ucuz ev kirası 10 bin lira. Aldığım maaşla bu kirayı nasıl öderim. Antalyalıyım ama bir evim yok. Nereye gideceğimi, ne yapacağım bilemiyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Dava sonucunu beklemeden kiracıyı kapının önüne koydular

İlginizi Çekebilir İzmir'de ev sahibi, tartıştığı kiracısını bıçakladı