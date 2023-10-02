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Kiracıya yapışkanlı baskı

Kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalarda her gün yeni bir vaka kamuoyuna yansıyor…

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