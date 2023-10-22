Kiraladıkları araçların lastiklerini çaldılar

İstanbul'da, kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarını çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin son 10 günde toplamda 64 lastik ve jantı çaldığı belirlendi.

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Olay, İstanbul’da bir araç kiralama şirketi yetkilileri tarafından polise yapılan şikayetle başladı. Şirket, kiralanan otomobillerin lastiklerinin çalındığını bildirdi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri soruşturmada, çalınan lastik ve jantların eski ve kötü durumlu olanlarla değiştirildiğini tespit etti. Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve polis, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında, şüpheliler Yunus A. (24) ve Berat B. (25) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği’nde yapılan sorgulamada, şüphelilerin toplamda 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Çalınan lastikler, şüphelilerin sakladığı yerde bulunarak sahiplerine iade edildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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