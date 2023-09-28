Kiralarını ödeyemeyen yaşlı çift parkta yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul Üsküdar’da 75 yaşındaki Salih ve Kezban Cankurt çiftti ev sahibinin kirayı 5 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkartması üzerine kirayı ödeyemedi. Evden çıkarılan yaşlı çift, geceyi Üsküdar Kuruçeşme Parkı'nın kaldırımında kartonların üzerinde geçirdi.

Hakan KAYA

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Üsküdar İcadiye Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Salih ve Kezban Cankurt çiftti ev sahibinin kirayı 5 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarması sonrası kirayı ödeyemedi.

Ev sahibi tarafından dün gece evden çıkartılan yaşlı çift, geceyi Üsküdar Kuruçeşme Parkı’nın hemen yanındaki kaldırımında kartonların üzerinde geçirdi.

Salih Cankurt yürümekte zorluk çekerken, Kezban Cankurt da yakın zaman önce bypass ameliyatı oldu.

SÖZCÜ'ye konuşan Salih Cankurt, yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, “Ben ve eşim toplamda 4 bin 680 lira alıyoruz ama geçinemiyoruz. Her şey çok pahalı. Nasıl bu kirayı verelim? Evdeki eşyalarım zaten hurda eski, birkaç eşyamızı aldık. Ben sağlık sorunu yaşıyorum. Yürümekte zorluk çekiyorum. Yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyorum.” dedi.

“ZOR DURUMDAYIZ BİZE YARDIM EDİN”

Kezban Cankurt ise “3 senedir o evde oturuyordum. Önce 2 bin 500 lira veriyorduk sonra 5 bin liraya çıkardı, daha sonra da ev sahibi kirayı 15 bin liraya çıkartınca biz ödeyemedik. Bir ay kirayı ödeyemedim. Evden çıkartıldım. Zaten benim ilaçlarım pahalı, elektrik var su var. Anca paramız onlara yetiyor. Kirayı biz nasıl ödeyelim. Başka ev tutsak evler çok pahalı. Bütçemize uygun hiçbir ev yok. Ben hastayım yeni bypass ameliyatı oldum. Yürüyemiyorum, bacağımda platin var. Gözümden katarakt ameliyatı olmam gerek. Çocuklarımın da durumu kötü, onlar da kirada. Kirayı vermekte onlar da güçlük çekiyor. Zor geçiniyorlar. Biz de dün geceden beri parktayız. Eşyamız bile yok. Bir kilim üç beş giyecek aldık. Yağmur yağıyor zor durumdayız. Yetkililer bize yardım etsin. Önümüz kış, perişan haldeyiz. Ne yapacağız bilmiyoruz.” diye konuştu.

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